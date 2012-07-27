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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:29 BJT

《汇市简讯》德拉吉言论驱动欧元/日圆走势,上看97.00

2338GMT * 德拉吉的言论驱动欧元走势,收在10日移动均线切入位95.94上方成为关键 * 日线动能指标发出买入信号,小时图呈现中性 * 上看6-7月跌势的38.2%回档位97.00 * 小时图先前的区间高位95.20/25为支撑位 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/gan69s).(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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