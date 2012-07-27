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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:03 BJT

〔东京汇市〕欧元稍作喘息,此前空头回补推动其弹升

路透东京7月27日电---欧元在周五亚洲盘初持稳,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言维护欧元区完整,推动欧元上涨.投资者等候今天稍晚美国第二季国内生产总值(GDP)数据出炉.

欧元兑美元EUR=报1.2278,低于隔夜触及的两周高位1.2330,但远高于本周初电子交易平台EBS触及的两年低位1.2042.

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