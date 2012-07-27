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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 08:25 BJT

〔韩国股市〕盘初受ECB总裁言论提振上扬,三星业绩公布后股价上涨

路透首尔7月27日电---韩国股市周二盘初大涨,追随隔夜全球股市走势,此前欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解.

三星电子(005930.KS)股价上涨2%,该公司在今日开盘前不久公布了第二季业绩,获利与之前财测一致.[ID:nSB1690946]

0001GMT,韩国综合股价指数.KS11上升1.6%,报1,810.94点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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