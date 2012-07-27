〔中国金融〕商业银行资本充足率达标可在2018年底前分步完成--报载

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海7月27日电---中国银监会正在酝酿制定银行资本管理办法分步达标实施意见.上海证券报周五引述消息人士称,定于明年开始实施的《商业银行资本管理办法》规定,银行的资本充足率达标可在2018年底前完成,这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期.
报导指出,上述正在酝酿之中的意见将明确过渡期内商业银行如何分年达标,并要求商业银行应结合本行实践制定资本充足率维持或达标规划;银监会将根据规划实施情况,采取相应的监管措施.这将进一步缓解银行因集中实施新办法而可能对市场造成的冲击.
对于其中最重要的如何分步达标,方案是先确定一个资本充足率的起点,然后规定每年递增的比例,最终在2018年底前实现完全达标.
中国国务院常务会议此前通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致.该办法定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591556]
报导并称,在过渡期内,银行还可能被要求同时计算和披露按照新旧规则计算的资本充足率,以防止市场误读,降低不确定性.同时意见拟规定,过渡期内银行可以适当简化信息披露的内容.
报导还援引一位监管机构的人士指出,要解决银行补充资本有限、信贷需求刚性和保证资本充足率的问题,要分子分母同时做文章.
该人士指出,一方面要扩大资本补充渠道,适当增加利润补充资本的贡献,还要在分母上,风险资产上下功夫.他认为,下一步平台贷款、个人按揭贷款,在有稳定现金流的情况下,可以进行资产证券化,这等于造出了资产规模的空间,相应降低了资产风险的水平.
此前中国银监会主席尚福林指出,银行业自身要提高利润留存比例,扩大内源性资本补充.同时,银监会正积极探索通过发行优先股、创新资本工具或开拓境外发行市场等方式,为银行多渠道筹集资本.[ID:nSB1640340](完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
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路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。