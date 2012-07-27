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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月27日

* 头版头条:

--中国证监会有关部门负责人日前表示,证券期货市场诚信监督管理暂行办法有望很快出台.今后行政许可审查工作一律必须考察申请人及相关当事人的诚信记录.

* 其他:

--中国财政部部长谢旭人提出,要落实和完善结构性减税政策.加快和扩大营业税改征增值税试点,促进服务业发展.

--据不完全统计,自2011年1月"新国八条"出台至今,国内放宽公积金政策的城市超过20个,内容涉及上调贷款额度、下调首付比例、缩短申请贷款所满足的缴存时间等.除重庆的调整措施因允许补缴账户余额而被叫停外,其余城市对公积金政策的放宽均得到落实.

--中国煤炭工业协会副会长王广德表示,目前煤炭企业经营压力加大面临销售不畅、成本增加、货款回收困难等问题，企业应收账款、承兑汇票大幅增长.但他同时认为,煤炭市场的波动是短期的,四季度煤炭价格将回升,长期来看煤炭需求仍将保持增长.

--从权威人士处获悉,国家发改委即将公布新一轮药品降价方案,涉及品种将包括抗肿瘤药、血液制品药物等,此轮药品降价幅度最大或超过20%.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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