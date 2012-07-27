《中国报摘》--中国证券报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 头版头条:
--中国证监会有关部门负责人日前表示,证券期货市场诚信监督管理暂行办法有望很快出台.今后行政许可审查工作一律必须考察申请人及相关当事人的诚信记录.
* 其他:
--中国财政部部长谢旭人提出,要落实和完善结构性减税政策.加快和扩大营业税改征增值税试点,促进服务业发展.
--据不完全统计,自2011年1月"新国八条"出台至今,国内放宽公积金政策的城市超过20个,内容涉及上调贷款额度、下调首付比例、缩短申请贷款所满足的缴存时间等.除重庆的调整措施因允许补缴账户余额而被叫停外,其余城市对公积金政策的放宽均得到落实.
--中国煤炭工业协会副会长王广德表示,目前煤炭企业经营压力加大面临销售不畅、成本增加、货款回收困难等问题，企业应收账款、承兑汇票大幅增长.但他同时认为,煤炭市场的波动是短期的,四季度煤炭价格将回升,长期来看煤炭需求仍将保持增长.
--从权威人士处获悉,国家发改委即将公布新一轮药品降价方案,涉及品种将包括抗肿瘤药、血液制品药物等,此轮药品降价幅度最大或超过20%.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。