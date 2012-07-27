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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:44 BJT

《汇市简讯》虽多次下探,但美元/日圆仍守在78.00上方

2357GMT * 虽然多次下探,但美元/日圆仍守在78.00上方 * 78.00为低位,78.32为高位,昨日呈现双向波动的外包日线型态(outside day)形态,目前走势偏多? * 仍存在卖兴,但若市场人气转好,资金流可能会转出日圆 * 78.60上方可能有上档停止单,78.54为周一高位 * 78.00以上仍有大量买单,今日迄今在78.18-36区间波动 * 今早出炉的日本数据表现疲弱,零售销售数据亦不佳且仍存在通缩.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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