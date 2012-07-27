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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘升逾1%,受ECB总裁德拉吉言论激励

路透东京7月27日电---日本股市日经指数周五跳升,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉言论激发了其将采取更多举措应对债务危机的希望,提振全球股市和欧元上涨.

日经指数.N225上升1.2%至8,546.99点,接近一目均衡云区日线图底部8,609,该水准可能为阻力位.

东证股价指数.TOPX上涨1.2%至723.44点.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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