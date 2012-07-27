〔中国保险〕投连险投资股市将不受25%上限制约,单列为独立账户--报载

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海7月27日电---中国保险资金投资股市的空间将再次得以扩大.上海证券报周五报导称,《保险资产配置管理暂行办法》将很快推出.其中首次明确投连险账户单列为独立账户,不受权益类投资25%的上限限制.
目前,保险资金账户分为投连险、万能险、分红险、普通险四种账户.即将出台的新政将四种账户分成普通账户和独立账户两种账户,其中万能和分红纳入普通账户内.
而投连险账户单列为独立账户,并且投连险账户投资股市的资金额度占比,不受保险权益类投资不得超过25%的限制.
报导并援引分析人士认为,这种划分放大了投连险的投资功能,也提升了险资运用万能险等普通险种的投资力度,使得险资可以进行权益类投资的总数量有明确提升.
即将出台的上述办法并规定,保险公司开发寿险投连结保险产品、变额年金产品、养老保障委托管理产品和非寿险预定收益投资型产品等,应根据保监会有关规定,设立独立账户.
专家称,从未来发展看,独立账户的潜能在不断提升.在成熟市场,变额年金保险是欧美保险市场主流产品.在金融危机前的2007年,美国变额年金保险保费收入占人身险市场的20%.而日本占个人养老保险产品的70%左右.
在中国,变额年金保险以及养老保障保险的发展潜力很大.一旦相关税收优惠政策推出,变额年金和养老保障险将会出现突飞猛进的态势.
中国保监会此前发布通知,将保险公司投资未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品,账面合计余额由此前不高于上季末总资产的5%调整为10%.[ID:nSB1687242](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。