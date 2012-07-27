〔中国债市〕资产支持票据近期拟推出,发行方式可选公募或私募--财新

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海7月27日电---资产支持票据(ABN)这一酝酿已久的债券新品种近期有望在中国银行间债市推出.财新网周四报导,由银行间交易商协会推出的ABN将于近日发行,发行ABN的企业可以选择公开或非公开定向方式在银行间市场发行.
报导指出,交易商协会近期将正式出台《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》,鼓励非金融企业在银行间债券市场发行由基础资产产生的现金流作为还款支持、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.
资产支持票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.
一位银行间市场自律组织成员指出,资产支持票据的是否占用40%红线(债券余额占净资产比例不超40%)的发债额度,取决于企业的发行方式.根据投资人的意愿,可选择私募或公募,并不局限于发行私募的方式,如果是选择发行公募就要符合40%的要求.
报导并引述知情人士称,中信证券(600030.SS)(6030.HK)将于近日推出其负责主承的三只ABN,有望成为首批发行机构,三只资产支持票据的发起人分别为:南京公用控股集团、宁波城建投资控股公司和天津市房地产信托集团.
上述资产支持票据的票面利率均为非公开定向债务融资工具采用固定利率方式,发行利率通过簿记建档方式确定.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。