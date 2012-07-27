〔中国债市〕资产支持票据近期拟推出,发行方式可选公募或私募--财新

路透上海7月27日电---资产支持票据(ABN)这一酝酿已久的债券新品种近期有望在中国银行间债市推出.财新网周四报导,由银行间交易商协会推出的ABN将于近日发行,发行ABN的企业可以选择公开或非公开定向方式在银行间市场发行.

报导指出,交易商协会近期将正式出台《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》,鼓励非金融企业在银行间债券市场发行由基础资产产生的现金流作为还款支持、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

资产支持票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

一位银行间市场自律组织成员指出,资产支持票据的是否占用40%红线(债券余额占净资产比例不超40%)的发债额度,取决于企业的发行方式.根据投资人的意愿,可选择私募或公募,并不局限于发行私募的方式,如果是选择发行公募就要符合40%的要求.

报导并引述知情人士称,中信证券(600030.SS)(6030.HK)将于近日推出其负责主承的三只ABN,有望成为首批发行机构,三只资产支持票据的发起人分别为:南京公用控股集团、宁波城建投资控股公司和天津市房地产信托集团.

上述资产支持票据的票面利率均为非公开定向债务融资工具采用固定利率方式,发行利率通过簿记建档方式确定.(完)