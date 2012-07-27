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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 09:02 BJT

〔港股业绩〕友邦保险上半年净利增10%,新业务价值增长28%(更新版)

(新增细节)

路透7月27日电---亚洲第三大保险商友邦保险(AIA)(1299.HK)公布,今年上半年新业务价值(VONB)增长28%至5.12亿美元,VONB利润率上升6.6个百分点至42.6%.

上半年净利增加10%至14.4亿美元.

友邦保险一直受惠于亚洲相对较高的储蓄率和不断扩大的中产阶级,并未像竞争对手那样遭受企业表现不佳带来的沉重压力.

公司内涵价值上半年增长6%至288.4亿美元.

友邦保险宣布派发中期股息每股12.33港仙,增幅为12%.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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