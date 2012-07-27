《中国报摘》--其他报纸重要消息7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
**上海证券报**
--保险资产配置管理暂行办法近日将出台,该办法最大亮点是首次明确投连险帐户单列为独立帐户,不受权益类投资25%的上限限制.这将为股市资金扩容再助一把力.
--消息人士透露,明年1月起实施的商业银行资本管理办法规定,银行的资本充足率达标可在2018年底前完成,这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期.
--中国信托业协会日前公布,二季度末中国信托资产规模达到55,382.2亿元人民币,环比增长4.53%.其中房地产业对资金信托的占比呈逐年下降趋势.
--电监会近日报告预计,全年全社会用电量同比增长7%,这较年初预期下降2.5个百分点,表明下半年工业用电需求或许将持续低迷.
--由于对四个月以后的债市信心有限,某商业银行总行已决定暂停与基金公司洽谈新债券基金托管合作.目前部分银行着手向客户推荐权益类指数基金和定投业务.
**人民日报**
--交通运输部新闻发言人何建中表示,下半年交通运输投资增速回落的幅度会逐步收窄,全年投资规模的总量应与去年基本持平,或者略有小幅收缩.
**第一财经日报**
--联想(0992.HK)移动互联和数字家庭业务集团总裁刘军表示,联想今年有望达2,000万部的手机出货量.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/张胜男; 审校 张喜良
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。