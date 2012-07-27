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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月27日

**上海证券报**

--保险资产配置管理暂行办法近日将出台,该办法最大亮点是首次明确投连险帐户单列为独立帐户,不受权益类投资25%的上限限制.这将为股市资金扩容再助一把力.

--消息人士透露,明年1月起实施的商业银行资本管理办法规定,银行的资本充足率达标可在2018年底前完成,这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期.

--中国信托业协会日前公布,二季度末中国信托资产规模达到55,382.2亿元人民币,环比增长4.53%.其中房地产业对资金信托的占比呈逐年下降趋势.

--电监会近日报告预计,全年全社会用电量同比增长7%,这较年初预期下降2.5个百分点,表明下半年工业用电需求或许将持续低迷.

--由于对四个月以后的债市信心有限,某商业银行总行已决定暂停与基金公司洽谈新债券基金托管合作.目前部分银行着手向客户推荐权益类指数基金和定投业务.

**人民日报**

--交通运输部新闻发言人何建中表示,下半年交通运输投资增速回落的幅度会逐步收窄,全年投资规模的总量应与去年基本持平,或者略有小幅收缩.

**第一财经日报**

--联想(0992.HK)移动互联和数字家庭业务集团总裁刘军表示,联想今年有望达2,000万部的手机出货量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/张胜男; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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