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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 09:20 BJT

〔美股业绩〕星巴克下调第四季财测,指因全球经济疲弱且美国业务放缓

路透7月26日电---世界最大的咖啡连锁店--星巴克(Starbucks)(SBUX.O)下调本财季财测,指因全球经济疲弱且近期美国市场来客量放缓.美国市场占该公司营收和获利的比重最大.财报公布后股价跌逾9%.

星巴克执行长Howard Schultz在接受一次访问时称,6月美国市场来客量放缓.

"美国很多地方的顾客光顾趋势明显下降...这种趋势已持续到7月,"财务长Troy Alstead在与分析师举行的电话会议上表示.

星巴克目前预计,当前会计年度第四季每股盈余(EPS)料介于0.44-0.45美元,低于分析师预计的0.48美元.

在周四财报公布之前,该公司股价今年迄今涨近14%,因其强劲成长,且似乎有能力抵御全球经济的不利冲击.

星巴克股价盘后下跌9.4%至47.46美元.

截至7月1日的第三财季净利上升19%至3.331亿美元,合EPS为0.43美元,而根据汤森I/B/E/S,分析师平均预计EPS为0.45美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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