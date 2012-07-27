版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受ECB总裁德拉吉讲话提振跳涨,韩债下跌

路透首尔7月27日电---韩元兑美元KRW=周五盘初跳涨至一周高位,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言采取所有必要举措来避免欧元区瓦解,令全球市场获得支撑.

韩元兑美元KRW=KFTC开盘不久触及1,140.0的7月20日以来高位.0025GMT,韩元兑美元报1,141.7,周四本地收报1,146.9.

欧洲央行总裁德拉吉周四誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标.[ID:nST0533369]

韩国综合股价指数.KS11升1.57%,报1,810.32点.

韩债追随美债下滑,9月三年期公债期货KTBc1小跌0.12点,至106.03.

0025GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,141.7 1,146.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5773/917 14.6515/717

韩国公债期货KTBc1* 106.03 106.15

韩国综合股价指数.KS11 1,810.43 1,782.47

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐