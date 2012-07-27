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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 10:01 BJT

《韩股业绩焦点》三星电子第二季获利创纪录高位,因Galaxy S手机旺销

* 第二季营业利润为6.72万亿韩元,合59亿美元

* 手机部门获利4.19万亿韩元,占公司总获利的62%

* 晶片部门获利较上年同期下降,平板显示器业务扭亏为盈

* 股价开高,分析师对公司第三季抱乐观预期

路透首尔7月27日电---全球以营收计最大的科技企业--三星电子(005930.KS)周五公布,6月当季获利创下59亿美元的纪录高位,Galaxy S手机旺销帮助该公司扩大对苹果(AAPL.O)的领先优势.

9月当季的手机部门获利预计将进一步攀升,并推动三星获利达到近8万亿韩元(70亿美元)的纪录新高,因最新款的Galaxy手机在下一代iPhone推出之前销售火爆.手机业务为三星电子贡献大约60%的获利.

手机部门第二季获利较上年同期增长逾一倍,在公司总获利中占比超过一半;其平板显示器业务也随着液晶显示器(LCD)价格回稳而扭亏为盈.

三星电子发布财报后,股价周五开盘上涨2%.

"电视部门的强劲业绩显示,公司面对欧元区危机颇具韧性;在Galaxy手机热销的推动下,手机部门成为公司强大的现金来源."Korea Investment & Securities的分析师Seo Won-seok表示.

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