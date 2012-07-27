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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:47 BJT

〔日本财政〕日本需努力进行财政改革以避免日债收益率飙升--央行

路透东京7月27日电---日本央行副总裁山口广秀周五指出,如果日本失去市场对本国财政的信心,或者海外投资者开始抛售日债,日本公债收益率(殖利率)或升高,强调有必要努力进行财政改革.

"欧债问题由于市场对欧洲财政改革进展有疑虑而升级,"山口广秀对国会委员会表示.

他指出,要重塑市场对日本政府公债信心,"日本致力于财政改革非常重要",他并称,海外投资者一旦开始抛售所持日债,日债收益率可能跳升.日债抛盘已明显增加.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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