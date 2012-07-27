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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 09:23 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨89.74点,台积电、鸿海和宏达电均跃升

路透台北7月27日电---台湾股市周五开高1.29%,跟随区内市场反弹走势,因欧洲央行传达出保卫欧元区的决心,引燃市场乐观情绪.权重股台积电(2330.TW)、鸿海(2317.TW)和宏达电(2498.TW)涨幅均超过2%.

加权股价指数.TWII上涨89.74点,报7,060.43点,上日曾收低0.12%.油电燃气类股.TOGI和半导体类指数.TSII涨幅居前,分别上扬2.45%和1.88%.

电子类指数.TELI上涨1.44%,金融保险类指数.TFNI亦扬升0.89%.

外资周四卖超台股,本月累计卖超金额676.5亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

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