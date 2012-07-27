〔伦敦奥运〕全球观众翘首企盼伦敦奥运开幕式

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦7月27日---全球目光周五都将聚焦于2012年伦敦奥运会开幕式，开幕式将呈现出一场生机勃勃的旅程，从田园诗般的牧场到工业革命的煤尘，再到流行文化所主导的当代世界。

3个小时的开幕式表演，由奥斯卡获奖影片《贫民窟的百万富翁》的导演丹尼·博伊尔(Danny Boyle)一手打造，届时在伦敦东区一片废弃的工业区上建起的奥运主体育场将容纳6万观众到场观看，而全球电视观众将超过10亿。

现场观众会被要求加入歌曲合唱，共同制造绚丽的视觉效果 ，为奥运会这场体坛盛宴奠定基调。在这里，来自204个国家和地区的16000名运动员，将和1100万汇集伦敦的游客一同经历胜利的兴奋以及失败的绝望。

这场盛会的开幕也将最终回答始终挂在英国人嘴边的问题---历时7年的筹备、建设和中断，以及在这个国家处于最严重的经济衰退时期花费这140亿英镑究竟值不值得？“这是非常非常紧张的时刻，到目前为止我还是持谨慎地乐观态度，”伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)说，伦敦也是历史上唯一一个举办过3届夏季奥运会的城市。“我唯一担心的就是目前我没什么可担心的。”以幽默闻名的市长补充说。

然而，伦敦奥运的筹备路上依旧是跌跌撞撞。

奥运前的最后几周，媒体连篇累牍地都在报导奥运安保公司G4S的状况，G4S公司承认无法为奥运会雇佣足够多的安保人员，也意味着数千名军人将在最后一刻被部署到奥运会安保工作中，尽管G4S公司和政府签订了数百万美元的合同。

反恐负责人认为应该降低对有可能针对奥运会的恐怖袭击的恐惧，英国首相卡梅伦(David Cameron)表示，一届可靠和安全的奥运会是最重要的。

“毫无例外，这是我国在和平时代最大的安保行动，我们必须确保万无一失。”

2005年7月发生在伦敦地铁的自杀式袭击导致52人丧生，而今年又正好是慕尼黑惨案发生40周年，在1972年慕尼黑奥运会上，巴勒斯坦武装人员杀害了11名以色列奥运代表团成员。

有人提议在奥运会开幕式上增加对这一惨案的官方纪念环节，但是到目前为止被拒绝了。

伦敦市中心拥挤的交通，英国铁路系统严重的延误情况，都增加了对伦敦奥运的抱怨声。

周三，又闹出了外交大笑话，在朝鲜对阵哥伦比亚的女足比赛中却错误地出现了韩国国旗，朝鲜队愤然离场，一个多小时后才重新开始比赛。

“他们当然感到愤怒，”来自朝鲜的国际奥委会委员张雄(Ung Chang)对路透社记者说，“如果你们国家的运动员获得了金牌，却挂出了其他国家的国旗，会怎么样？”

一系列服用禁药的丑闻也严重损害了本届奥运会的形象，到目前为止至少11名运动员被禁赛，希腊三级跳远运动员帕帕赫里斯图(Paraskevi Papachristou)则成为奥运会历史上第一位“微博的受害者”，他在twitter上发表了被认为有种族主义色彩的言论而被希腊队除名。

魔鬼工厂

奥运开幕式将于格林尼治时间20点开始，3个多小时后结束。当全球的目光都转向开幕式的时候，所有这一切都将被遗忘。

尽管博伊尔要求参与表演的1万名志愿者以及观看彩排的大量观众保守开幕式的秘密，但仍有一些内容被泄露了出来。

受到莎士比亚名剧《暴风雨》的启发，开幕式将以田园般的欢乐开场，农田、篱笆、羊和鹅、一匹夏尔马、牧羊女、甚至一场乡村板球比赛都将被完整呈现出来。

随后气氛变暗，画面从威廉·布雷克(William Blake)的诗句“英格兰绿色和舒适的土地”，变为狄更斯笔下的19世纪的伦敦城市景象---黑烟滚滚的烟囱和钢铁工厂。

随着英国的过去和现在的变化，以及伴随着的音乐的变换，表演来到了最后阶段：一场包括歌曲、情景喜剧和经典电影在内的流行文化的魔幻庆典。

博伊尔还将向英国国民保健制度(National Health Service)---这一政治上挑选的主题致敬，正是这一制度，将英国民众在感情上和“福利国家”的理想联系起来，但也许对国外的观众来讲没什么意义。

由前甲壳虫乐队成员保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)带来的结束表演，将吸引全球的关注，也将和北京奥运会上气势恢宏、精心设计的表演形成强烈的对比。

博伊尔有2700万英镑(4200百万美元)的预算用于壮观的开幕式表演，这只相当于2008年北京奥运会的一半。仍然还有很多秘密等待揭晓，包括最终将由谁来点燃奥运主火炬台，足球运动员贝克汉姆(David Beckham)和皇室成员威廉王子都被认为是热门人选。威廉王子的祖母伊丽莎白女王，将和美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)和大量名人政要一起出席奥运会开幕式。(完)