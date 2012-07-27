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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:39 BJT

〔企业并购〕美参议员要求政府阻止中海油收购Nexen的交易

路透华盛顿7月26日电---美国民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示,美国政府应当阻止中国国营石油公司--中海油(0883.HK)收购加拿大同业NexenNXY.TO,直至中国政府作出"切实可行的承诺",确保美国企业在中国投资时,能得到公正的对待.

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