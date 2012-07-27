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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 10:22 BJT

〔手机产业〕三星第二季售出5,050万部智能手机,约为苹果两倍--报告

路透首尔7月27日电---调查机构StrategyAnalytics发布的报告显示,全球最大智能手机制造商--三星电子(005930.KS)第二季售出5,050万部智能手机,进一步拉大与竞争对手苹果(AAPL.O)之间的领先优势.

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