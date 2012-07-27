《中国大宗商品一周综述》饲料豆粕期价贵过钢材,疯狂行情或暂告段落

作者 李文科

路透北京7月27日电---不起眼的饲料用豆粕,最近跟随外盘在中国期市演绎出一波"疯狂"行情.不仅价格高过被称为"工业脊柱"的钢材,持仓量和成交量亦创下纪录.虽然本周美国一场雨似乎冷却了很多豆类投资者的热情,但目前断言豆粕行情终结恐为时尚早.

中国是全球最大的大豆进口国,大豆压榨后的渣子就是豆粕,一般被用作猪和鸡的饲料.自6月初以来的美国乾旱行情成就了这波农产品行情,而国内豆粕的供应缺口更是推波助澜.虽然空头宣称高价位的豆粕已开始抑制需求,但多头认为8月份美国的天气仍可能旱情未除,国内豆粕期货仍大有可为.

"今年的期货行情就是农产品还能做.因为降雨了,豆粕方面,我们从周一开始撤出(资金),毕竟价格很高位了,但后期应该还有行情,"上海一位期货私募基金的投资总监颇有信心.

他补充称,8月份的天气对于豆类的生长是非常关键的,如果那时美国还乾旱,"应该还能在豆粕上冲一把."

而正是依靠这一波豆粕为主的农产品行情,上述私募基金在期市的投资收益率上升至50%左右,但他仍强调,"我们还是比较保守的操作,仓位很低,有些胆子大的(投资收益)翻了一倍甚至二倍的多的是."

不过,未来仍有诸多不确定因素,美国本周初的一场及时雨,亦可能令这波疯狂的豆粕行情暂告段落.格林期货高级研究总监李永民就认为,虽然豆粕价格可能不会跌,但风险已经倍增.

"期货市场是个高杠杆的交易市场,如今一吨豆粕的价格超过一吨钢材的价格,高位的豆粕价格已开始抑制需求,期市的风险很高,投资者应慎之又慎."李永民称.

毕竟,在多空大战的背后都是资金的较量.据行业人士测算,中国大连商品交易所的豆粕期货单日成交额超过3,000亿元人民币,单个合约单日成交量甚至逾1,100万手,刷新国内单个期货合约的成交记录,保证金规模均刷新中国农产品期货交易的纪录.

在全球金融市场不景气的大背景下,投资者配置大宗商品显得更为关键.在种类繁多的大宗商品中,能源和金属类期货商品均随经济疲软而不同程度地陷入周期低谷,表现乏善可陈,而农产品的价值则因其需求缺乏弹性等抗周期特点一枝独秀地凸显出来.

大连商品交易所豆粕主力合约DSMF37月20日创出每吨3,999元的新高,而与此同时,上海期货交易所的螺纹钢期货主力合约SRBF3在7月23日则触及每吨3,652元的合约历史低点,价格更是远低于豆粕.

**静待下一场多空大戏**

为什么是豆粕,而不是豆油或者大豆?往日并不起眼的豆粕在中国期市上一举成为明星,诱因固然是源于远在美国的乾旱气候,而内因则在于中国去年养殖业前所未有的盈利,刺激了国内养殖业成倍扩张,以及豆粕所具备的价格低廉、基本未纳入农产品监管等易于交易的特性.

尤其是近年来,猪肉价格成为中国居民消费价格指数(CPI)高企的一个风向标,最终引监管层出手扶持规模化养殖业以增加供应.而今年猪肉价格的持续下滑令养殖利润锐减,出栏意愿也大大降低,最终使得生猪存栏量居高不下,巨大的饲料需求遂令豆粕价格只涨不跌.

"去年的养殖业的利润,是前所未有的,就刺激今年的养殖业需求猛增,豆粕价格没有跌的可能."北京东方艾格农业资讯有限公司总经理黄德钧称.

不过空头的理由也很充分:现在豆粕价格越高,越会抑制下游需求,天气亦是最大的不确定因素,空头已然蠢蠢欲动.

无论是涨还是跌,都需要强大的资金做后盾.上海中期豆粕分析师朱罡强调,从交易过程来看,如今多空双方的资金实力都非常强,而且互不相让,下一步的较量将会进入绞杀的白热化状态,资金面的直接对抗将异常激烈.

豆粕期货未来可能仍有多空大戏上演,毕竟诸多因素尚不明朗.格林期货豆粕分析师郭坤龙称,供需面看,7、8月豆粕仍有比较偏强的走势,至少到8月份,向上走应该仍然是主旋律,"但天气这种事情,谁能说得好呢."

**最近大宗商品重要新闻一览**

--美国新作大豆期货周五小幅上涨,上日挫跌近3%,因在美国大豆进入决定产量的关键生长期之际,中西部地区降下及时雨,缓解了作物减产的威胁.[ID:nSB1691418]

--美国中西部地区零星降雨并不能让人相信,这场半个世纪以来最严重的旱情将会很快结束,也难以安抚全球对粮食价格上涨的担心.政府预测机构认为,不排除美国腹地的旱情会持续到10月.[ID:nSB1678274]

--铁矿石价格的大幅下跌,已使中国小型钢铁贸易商的压力接近极限,他们不得亏本抛售存货,因其对于市场很快回暖已不再抱什么希望.[ID:nSB1687162]

--路透调查显示,美国小麦期货价格下月料再涨8%,因为玉米料将短缺,将促使更多小麦用于家畜喂养.[ID:nSB1681154]

--根据路透对产业分析师进行的调查,美国玉米价格年底前料较今夏的纪录高位下滑30%,因需求降温且投机客户获利了结.[ID:nSB1681398]

--路透访问九位分析师的调查显示,到2012年底大豆价格料较当前水准下跌约14%,较预计于每蒲式耳18美元上方达到的夏末峰值或跌约15%,因为新近收成的美国大豆进入市场且南美大豆产量可能创纪录.[ID:nSB1681220]

--联合国粮农组织(FAO)表示,目前全球市场尚未面临2007/2008年那样的粮食危机,不过美国严重乾旱导致的谷物价格飙升令人忧虑.2007/2008年时,食粮价格大涨在部分贫穷国家引发骚乱.[ID:nSB1680522](完)

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