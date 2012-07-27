《全球能源分析》澳洲国内炼厂纷纷关闭,燃料用油进口跳增

* 成本负担迫使更多澳洲炼厂关闭,其中一些炼厂建于1920年代

* 由于炼厂关闭,澳洲对进口燃料用油的依赖程度将上升

* 有望取代印尼成为亚洲最大的燃料用油进口国

* 给贸易商和亚洲炼油商提供商机

路透新加坡7月26日电---澳洲有望成为亚洲最大的燃料用油进口国,带来在全球最赚钱能源市场之一的贸易机遇.加德士和壳牌在悉尼附近的老旧炼厂相继关闭,其它炼厂也岌岌可危.

这股趋势将对整个能源市场产生长远影响,因为澳洲使用品质最高的燃料油,澳洲增加进口意味着欧洲面临更多竞争,欧洲是亚洲高品质燃料油的最大买家.

可想而知,如果澳洲积极购买燃料用油,柴油和汽油的西方买家和其它亚洲用户将面临油价上涨,出产燃料油的炼厂将坐收更丰厚的利润.

进口增加也许将令维多和嘉能可等贸易商,以及韩国、日本、台湾的炼厂有机会进入澳洲燃料用油市场;到目前为止,澳洲燃料用油市场一直是由主导澳洲炼油业的大型油企供应.

"澳洲是条大鱼,而且越来越大,"咨询机构FACTS Global Energy驻新加坡的董事总经理Chris Gascoyne说.

"它是少数几个以进口成本、而非生产成本决定汽油、航煤和柴油价格的国家之一.这是一个你会很想去卖油的市场,"他补充说.

澳洲主要炼油厂分布图:(link.reuters.com/ver49s)

澳洲油品供需状况图表:(link.reuters.com/xer49s)

澳洲原油进出口图表:(link.reuters.com/zer49s)

咨询机构FACTS和JBC Energy称,澳洲已然是亚洲最大的柴油进口国,如果再加上未来五年的航煤和汽油进口成长,澳洲势将超过印尼,成为最大的燃料用油进口国.

澳洲柴油需求预计在2015年之前将维持约2%的稳定增幅,受百年一遇的资源业荣景提振.资源业兴旺带动挖掘机械及交通运输的燃料用油需求.

与此同时,全球油价上涨,澳洲原油产出下降,还有澳元升值导致的劳力和融资成本上升,让那些炼厂的母公司几乎招架不住,渐渐落伍的澳洲炼厂相继关闭.

**1920年代建造的炼厂**

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)将在9月关闭其位于悉尼附近的Clyde炼厂,便反映了这些压力.该炼厂日产能79,000桶,于1920年代初建造,是澳洲最老的一座炼厂.

Caltex Australia (CTX.AX)本周也证实,将在2014年关闭其具有57年历史的Kurnell炼厂,该炼厂日产能达124,500桶.以上两个炼厂都将在关闭后变为进口终端.

Caltex首席执行官(CEO)Julian Segal表示,该公司这家亏损的炼厂缺少与亚洲现代炼厂相竞争的规模,同时澳洲的"商业环境充满挑战".

分析师称,Caltex运营的另外一家日产能108,600桶的Lytton炼厂,以及艾克森美孚(XOM.N)旗下日产能80,000桶的Altona炼厂也可能关闭,尽管两家公司都曾表示,将继续运营这两家炼厂.

在已宣布的炼厂关闭计划实施后,2015年时澳洲炼厂的总产能将下降25.5%至593,000桶/日,而如果Altona和Lytton炼厂也被关闭,那么总产能还将下降30%.

根据FACTS的数据,仅Clyde炼厂的关闭,便将令澳洲的燃料用油日进口量增长26%,至大约340,000桶.

该咨询机构称,若再把Kurnell等另外一家炼厂的关闭也考虑在内,那么燃料用油的日进口量将增至420,000-450,000桶,超过印尼,后者目前每日进口汽油、航空煤油和柴油总计约397,000桶.

**机会增加**

据FACTS表示,澳洲不仅是亚洲最大的柴油进口国,还是第二大航空煤油买家,并与越南同为第三大汽油买家.

现有供应商可能不会轻易放弃他们的市场份额.加德士表示,尽管会关闭Kurnell炼油厂,但仍将致力于供应市场.该公司目前供应澳洲约三分之一的运输燃料.

在炼油厂关闭之前,澳洲柴油进口一直在上升.新加坡公布数据显示,6月新加坡柴油出口规模较5月攀涨超过50%,至逾45万吨或340万桶.

Gascoyne表示,"这将为贸易商、炼油商、码头运营商和船运商提供更多机会."

壳牌、艾克森和雪佛龙大多依靠其新加坡炼油厂取得柴油和汽油,而BP(BP.L)则从新加坡和北亚购买以满足需求.

这种购买令供应收紧,并推升柴油升水7月触及15个月高点.

JBC Energy总经理David Wech称,"柴油供应仍最为紧俏,预计至少在2017年前,澳洲将持续是亚太地区排在印尼之前的第一大进口国."

含硫10ppm柴油现货较新加坡报价升水本月上涨逾一倍至4美元,提振炼油厂利润率,上年同期为升水1.80-2.40美元.

在Clyde关闭的情况下,澳洲每月需进口约540-660万桶柴油.Wood Mackenzie分析师Suresh Sivanandam称,这几乎相当于去年欧洲每月的平均进口量.

新加坡、日本、韩国和台湾炼油商为亚洲主要的清洁燃料生产商,他们将成为澳洲的主要供应商.Sivanandam称,印度Essar OilESRO.NS也可能是供应商.

然而分析师表示,由于中东和亚洲兴建更多炼油厂,且油品生产过剩,燃料价格面临的上行压力或许有限.

根据FACTS数据,2011年亚太地区汽油日出口量为17万桶,汽油日出口量为60万桶.

澳洲燃料价格一直比区域交易中心新加坡要高,这有碍于当地炼油商出口.柴油的零售价格是新加坡价格加上船运成本、税费和管理成本的总和.

**更多炼厂关闭**

澳洲的精炼前景不大可能很快改善,因新的碳排放税将进一步提高炼厂的运营成本.

"与前几年相比,目前在澳洲运营炼厂的成本大幅增加,"FACTS的Gascoyne说.

Wood Mackenzie的Sivanandam表示,严格的环境法亦抑制炼厂升级设备来加工成本更低的高硫原油.

"西海岸(Kwinana)只有一家炼厂肯定会维持运营,因其是西澳洲唯一一家炼厂,且距离采矿地区非常近."Sivanandam说.(完)