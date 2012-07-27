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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 11:26 BJT

〔美股业绩〕联合技术第二季获利超预估,完成Goodrich收购案

路透7月26日电---联合技术(UTX.N)周四公布的第二季获利高于分析师预期,同时还完成了公司历史上最大一笔交易--以165亿美元收购GoodrichGR.N.

联合技术对于2012年获利可能大致持平2011年的预警,被获利高于预期的光环所盖过.联合技术警告称,欧洲经济疲弱使得喷气引擎备用零件和电梯销售下降,进而拖累营收成长.

收购起落架和其他飞机部件制造商Goodrich,将会增强联合技术旗下公司Pratt & Whitney和Hamilton Sundstrand的实力,并扩展向波音(BA.N)和空中客车EAD.PA所出售的产品范围.

联合技术扣除一次性项目的每股盈余(EPS)为1.62美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为1.41美元.

营收下降4.6%,从144.7亿美元跌至138.1亿美元,低于华尔街预估的144.4亿美元.

若不计欧元走弱和出售部分业务的影响,营收增长1%.

联合技术股价周四收高0.44%,报72.93美元.

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