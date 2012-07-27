〔中国货币市场〕资金充裕七天回购利率下挫,央行持续逆回购支撑信心

路透上海7月27日电---中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘续跌,其中七天期品种跌逾20基点(bp).因大型银行资金状况相对平稳,整体资金供给较为充裕.
交易员表示,除未减的降准预期外,央行随时会以逆回购施援是支撑市场信心主因.下周虽将月末,但预计央行会密切关注市场需求适时出手稳定市场,因此短期内流动性料不致太过紧张.
"有央行(逆回购)这种支撑,市场有信心啊."上海一银行交易员称.
她并表示,如果政策面不发生变化,为稳定市场,央行下周仍有望进行逆回购操作.只是资金趋宽,操作规模或有缩减.
本周央行公开市场共进行了1,450亿元人民币的逆回购操作,最终实现460亿元的净投放.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6046 2.6645 -5.99 2,933.99
七天CN7DRP=CFXS 3.1329 3.3847 -25.18 304.57
14天CN14DRP=CFXS 3.2988 3.5427 -24.39 150.74
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6216 2.6719 -5.03 1,317.35
七天CHICNY7D=CFXS 3.1397 3.4218 -28.21 68.10
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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