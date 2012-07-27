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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 11:32 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆多头技术信号概览

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* 日线图显示欧元/日圆未能跌破趋势线/水平支撑位

若浏览日线图,请点选(link.reuters.com/ren69s)

* 8小时图显示,蜡烛线突破下行通道

若浏览8小时K线图,请点选(link.reuters.com/ten69s)(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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