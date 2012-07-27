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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 12:34 BJT

《汇市简讯》美元指数动能指标显示卖出信号,下看82.30

0424GMT * 美元指数在海外市场下跌0.95%,因为风险偏好回暖;在亚洲市场整理 * 在20日移动均线下方交投,动能指标显示卖出信号 * 下看6-7月涨势的61.8%回档位82.30 * 20日移动均线切入位83.06为首道阻力位 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/nun69s).(完) --编译 兰秀娟; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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