《热点透视》西班牙国际性大银行前途仍与国家命运休戚相关

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撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 艾茂林

路透马德里7月26日电---从理论上讲,西班牙两家最大银行这个夏天应该过得比国内同业更平静.拜海外获利之赐,西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)和西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)想必能通过欧洲最新一轮银行业压力测试.国际货币基金组织(IMF)最近认定两家银行同样出类拔萃,能够抵御西班牙遭受的冲击.穆迪对国际银行的评级甚至比对西班牙的主权评级还高出一个级距.但现实情况是,这两家超级银行仍有其罩门,若西班牙被调降至垃圾评级,可能给他们带来伤害.

穆迪已经将西班牙列入可能降评的观察名单,标普和惠誉则赋予该国"负面"展望.如果9月中旬前穆迪把西班牙调降至垃圾级,BBVA大概也会步上后尘,因为现在他们的评级是一样的.国际银行或能幸免于难.也许这样的降评本身不会产生太大创伤,因穆迪已经当地其他银行业者降至垃圾级,但如果其他评级机构跟进下调--比方说在西班牙需要全面救助的情况下--那么两家银行将感受到一些痛苦.

趸售(批发)银行业务将受挫,尤其是那些银行必须维持最低信用评级的业务.企业存款逃离可能令银行更加依赖欧洲央行.所幸在国际银行和BBVA的整体业务中,趸售银行占比相对较小.

评级下调还可能增加两家银行的融资成本.虽然说西班牙银行业者本来也无法从趸售市场取得融资,但欧洲央行或清算行在流动性操作时可能要求加大对担保品的扣减力度.如果,包括较乐观的DBRS在内的每家评级机构都将西班牙评级调降至A以下,欧洲央行也许最起码会加大主权担保品的扣减.

若是那样,投资者会因银行对主权债的曝险而焦虑难安.国际银行持有520亿欧元西班牙公共部门债券,其中350亿欧元与主权债相关--占其在西班牙资产的约10%,占全世界资产的3%.但正如惠誉所指出的,银行对国内对手有高度曝险,从而易受本土经济表现影响.

国际银行和BBVA还能作点什么来保护自己吗?国际银行正在尽最大可能忍受痛苦,今年上半年完成了政府要求的88亿欧元减记中的70%,并在出售资产构筑资本缓冲.还可能考虑完全取消股息,尽管多数股息都是以股票形式支付.野村估算,取消股息支付将令国际银行资本比率提高20个基点.

虽然说将这两家银行与西班牙自身的命运置于同一条船上可能不大公平,但如果他们真的是准超国界银行,那么当欧洲央行总裁宣布准备尽全力维护欧元时,二者的股价就不会上扬高达10%了.(完)