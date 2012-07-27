《综述》中国本周新债招标结果偏高,利率市场化下机构收益要求水涨船高

* 本周主要利率新债需求均偏弱,中标结果偏高

* 资金成本持续高位,交易盘参与热情有限

* 投资盘需求顺势拉高招标结果

* 利率市场化等,或正渐进影响机构资产收益要求

作者 曹巍浩

路透北京7月27日电---中国本周招标发行的主要利率新债需求均偏弱,令中标结果普遍高于二级市场水平.市场人士指出,近期资金成本持续处于高位,交易盘参与投标热情不高;新债需求主体更加集中于投资盘后,其顺势将招标结果拉高至其相对认可的价值水平.

路透统计显示,本周所发的四只主要利率新债,投标倍数均在1.3-1.6倍的偏弱水平,中标结果也均较二级市场水平走高6个基点(bp)以上,其中两只一二级利差甚至高达近20个bp.(具体情况请参见文末附表)

"这周一级(新债结果)总体比二级高一些,投标倍率不高,较清淡,"国海证券固定收益研究员陈亮称,"资金不充裕,靠逆回购撑着,成本掉不下来.投标交易盘参与不多,投资盘投在他们认可的位置."

该观点得到了不少受访同业人士的认同.北京一国有银行投资交易员就表示,先前的二级市场收益率水平,已透支了太多的基本面和政策面利好预期,交易盘应暂无继续做多理由;本周新债招标情况,更多地体现了投资盘对先前收益水平的不认可,并在其主导下寻求着投资价值.

该交易员并指出,本周所发新债多为中短期限,由于此前对该类新债参与较多的交易盘本周投标热情有限,亦是导致新债结果走高的原因之一.然纵是当前的新债结果,其仍认为价值偏弱.

据参与了周五贴现国债投标的市场人士透露,55家承销团机构中,因无投标考核,参与投标机构数仅为35家;得标家数更是缩至25家,占机构总数的45.5%,机构新债需求偏弱可见一斑.

**利率市场化或渐进影响机构收益要求**

跳出本周新债发行结果走高的小时段,我们可以看到金融脱媒、利率市场化的这个大图景,或正在渐进地影响着金融机构资产配置的收益要求,改变着其投资的习惯.

上海一大型银行策略主管就指出,伴随着金融脱媒、利率市场化等进程的深入,金融机构的资金成本在提高;相对地,也会逐渐要求资产的收益"水涨船高".

但他不认为就此会导致传统利率投资力量的明显萎缩,因为利率债收益水平也会随之上行,进而挽留一些投资力量,在两者的互相反馈中寻求着新的平衡.

上述国有银行交易员则表示,随着成本的上升,资产收益要求的上升是一定的;随之,利率债的资产投资占比或下降,但先期的表现不会很明显,或体现为利率债投资增速的下行.

6月初,中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢",多家银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率.

附表:本周主要利率新债发行情况

中标利率/ 招标前一日 一二级利差

收益率 二级收益率 (单位:基点) 投标倍数

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三年期地方政府债 2.74% 2.6748% 6.52 1.3倍

国开五年定存浮息债 3.97% 3.7915% 17.85 1.6倍

(利差97bp+一年定存利率3%)

三年续发国债 2.4829% 2.4009% 8.20 1.33倍

六个月期贴现国债 2.4031% 2.2191% 18.40 1.5倍

----------------------------------------------------------------(完)