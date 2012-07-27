《中国信用市场综述》全球投资人重新布局,中国债市驱动悄然生变

作者 钟华

路透北京7月27日电---西班牙和意大利债务危机忧虑加剧,推动全球主要国家国债收益率本周再触新低,暗示全球经济渐趋明显的系统性放缓特征;而全球投资人在避险情绪下的资产重新布局,或意味着全球经济要走上复苏之路将更为漫长.

比较而言,中国投资者追逐国债等低风险资产的兴趣似乎意兴阑珊,新发行国债中标利率屡高于预期,对信用风险容忍度亦在增强.或许,中国投资人应认真审视全球市场的变化,以对未来的投资做出更具前瞻性的考量.

西班牙东部地区债务求助引发出该国可能需要被全面救助的风险,推动该国10年期公债ES10YT=TWEB收益率升至7.7%的历史高点;而意大利10年期公债收益率亦升超6.6%高位.于是,投资者转战美国和英国等债市避险,美国10年期公债US10YT=RR收益率被推低1.398%的纪录低位.

西班牙和意大利债务问题累及德国等欧元区其他国家,穆迪周一还将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面.德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率创新低后迅速反弹.

我们看到,全球主要国债收益率升降变化之时,芝加哥期权交易所VIX指数.VIX却未显出恐慌特征,避险风向标--美元指数.DXY也未出现大幅飙升,这或许暗示全球投资人当前已不是在临时规避风险,而在对资产布局进行了更为长期的重新规划,这也是在应对全球金融市场波动性的系统性上升.

日本央行5月修改有关国外资产管理的规定中就称,在管理外国资产时将更强调安全性和流动性,日本的海外投资近来一直在增加债市配置.

惠誉周三报告还显示,资产规模达到6,140亿美元的美国10大货币市场基金都将欧元区风险敞口降至2006年以来最低,却增加了对北欧地区、日本银行业,以及美国短期公债和机构债的配置.

全球投资人对资产配置的改变,暗示出对全球经济系统性放缓的忧虑,这在主要国债收益率斜率处于低位就有所暗含.分析师估计本财年日本经济成长率还略低于6月时调查的2.3%.路透调查,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值料为增长1.5%,为2011年第二季以来最低.

全球投资人资产配置对安全性的日渐重视以及中国本身经济放缓等因素,引发国际资本流入中国的规模下降,甚至出现净流出迹象,这会对中国经济、货币创造机制和金融机构资产配置都带来系统性的变化.

尤其是今年以来,中国银行体系流动性供给相对不足,金融机构存款增长缺力,加上金融创新的步伐加快,对债券配置需求的动力不足.这使得中国债券市场收益率下行由配置驱动的格局在悄然发生改变,当前收益率的下行也主要是货币政策放松和经济放缓预期引发的交易本身驱动,而配置驱动已远不及几年前明显.

全球格局和中国债市行情驱动模式变化,一定程度上造成在全球主要国家收益率创下历史新低之时,中国10年期国债收益率仍处于相对高位,而并不像2008年全球金融危机期间一样与主要发达国家债市收益率同步下行.此外,中国债市投资者面对信用风险的容忍度也有所上升.

当然,中国投资者在当前坚守债券收益率之时,自身也有着较为有力的理由,比如,中国放缓的经济可能未来可能企稳,当前准备金率等政策放松步伐慢于预期,大连商品交易所豆粕主力合约DSMF3等全球农产品价格上涨引发投资者对通胀的顾虑.

需要指出的是,投资者在对债市投资进行更长期的布局之时,需要对中国经济成长、政策步调和债券久期进行更为充分的前瞻性考量.(完)