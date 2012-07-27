路透伦敦7月27日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:自200日移动均线1.2053美元猛涨,已突破短期下跌趋势线,有监于昨日的上涨速度,我们认为有可能出现程度较深的回落.预计此轮反弹在1.2565/1.2748美元受限.我们仍对欧元/美元较长期前景维持偏空观点.日线图上,艾略特波浪显示欧元/美元将升至1.2414/1.2565美元,但应会无法突破,并重拾较长期跌势.这次获利了结发生在欧元/美元跌至1.1934/1.1876美元目标区域之前,但眼下我们认为市场只要高于1.2100水准,就将处于修正上扬走势.

* 美元/日圆:格局未发生改变.美元/日圆看似正尝试在6月低位77.65日圆持稳.该水准有可能会经受住初步测试.不过,尽管美元/日圆的反弹仍将受限于4个月阻力线79.40水平,但未来还是有可能滑向2012年低位76.03,进一步跌至纪录低点75.31也是有可能的.关键阻力位是四个月下跌趋势线79.51,之前是200日均线79.09.

* 欧元/日圆:我们曾预计近期欧元/日圆将会出现修正上涨,如今已实现.我们认为欧元/日圆将升至96.90/97.04日圆(1月低位),之后是7月16日高位到近期低位的50%回档位97.76/80.需要指出的是2012年阻力线目前位于98.42,欧元/日圆只有突破该水准,才会减轻中长期的下跌压力.欧元/日圆盘中跌势可能在95.25寻得支撑,之后是94.20.从中长期来看,94.53/20将是支撑位,其后是2000年低点88.93日圆.

纽约 当日 今年来 2011年

0728GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2285 1.2281 +0.03 -5.10 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.27 78.20 +0.09 +1.73 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.15 96.04 +0.11 -3.43 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9772 0.9776 -0.04 +4.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5677 1.5685 -0.05 +0.91 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0086 1.0100 -0.14 -1.05 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0432 1.0395 +0.36 +2.02 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8031 0.8015 +0.20 +3.17 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.650 81.300 +0.43 +3.83 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.870 62.640 +0.37 +5.08 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.70 122.68 +0.02 +2.65 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2978 1.2964 +0.11 -1.13 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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