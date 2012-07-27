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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 15:49 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆买家推高美元/日圆,瞄准200小时移动均线78.479

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* 美国公债较可比日本公债利差缩窄的趋势放缓,支撑美元/日圆

* 有模型基金在欧洲市场开盘后买入澳元/日圆

* 美元/日圆小时图一目均衡云区顶部约为78.20,对汇价升向200小时移动均线切入位78.479提供支撑

* 78.40-50处仍有不少卖盘,主要来自非日本炒家

* 出口商可能在月底前加快抛售美元/日圆.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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