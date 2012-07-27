《汇市简讯》澳元/日圆买家推高美元/日圆,瞄准200小时移动均线78.479

《中国金融债发行日程表》--2月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 3 周二招标 固息增发债 2/22-2/23 至多100 10 至多50 5 绿色金融债 (3/10年为2016年第15/13期增发债，五年期为2017年第一期绿色金融债) *农发行 至多40 1 周三招标 固息增发债 2/23-2/24 至多50 3