《汇市简讯》澳元/日圆买家推高美元/日圆,瞄准200小时移动均线78.479

0710GMT
* 美国公债较可比日本公债利差缩窄的趋势放缓,支撑美元/日圆
* 有模型基金在欧洲市场开盘后买入澳元/日圆
* 美元/日圆小时图一目均衡云区顶部约为78.20,对汇价升向200小时移动均线切入位78.479提供支撑
* 78.40-50处仍有不少卖盘,主要来自非日本炒家
* 出口商可能在月底前加快抛售美元/日圆.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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