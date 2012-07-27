〔中国债市〕现券收益率略走升,外部乐观情绪稍有削弱避险偏好

路透北京7月27日电---中国银行间债市周五现券收益率出现小幅上行,隔夜ECB总裁有关维护欧元区完整的誓言,为近期国内静淡的基本面掀起一丝涟漪,受欧洲前景乐观情绪的带动,投资者避险偏好稍显弱化.

交易人士并表示,因又逢周末时间窗口,政策进一步放宽的预期再起,午后集中于中期券种的小股买盘力量浮现,抑制该类品种收益率的涨幅.

北京一银行交易员表示,今日现券收益率出现1-2个bp的上扬,欧洲央行传达保卫欧元区决心,虽然讲话内容缺乏实质性,但表决心的态度仍被市场解读为一种利好.隔夜欧美股市,以及今日的中国股市均收红.

欧洲央行总裁德拉吉周四誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标.[ID:nST0533369]

美国股市周四收高,因欧洲央行总裁德拉吉的讲话为市场带来一波希望.[.NCN]欧洲股市亦大幅上涨,因对宏观经济的信心盖过了好坏不一的企业季报的影响.[.EUCN]受此激励,亚洲股市周五劲扬.中国股市沪综指.SSEC收升0.13%.

不过上海一银行交易员提到,午后盘中出现小股做多力量,一定程度上抑制了该类债券此前的升幅."堵降准,主要集中于久期在3-7年期的券种."

中国人民银行以连续五周的逆回购操作助缓流动性,令一直苦等降准的机构略感失望.随着三季度首个月末将至,若资金面未能走宽,下周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针对性的调节和稳定资金市场利率.业内人士并称,对长期资金面的不乐观,以及经济稳增长的需要,令市场继续降准的预期仍在.[ID:nSB1688606]

剩余期限约6.87年的固息国债120010券最新收益率报价tCN120010=CFXS在3.0700%,昨日末笔为3.0550%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6033 3.1526

上日 2.6645 3.3847

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6750/2.6159

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2960/2.2400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8192/2.7602 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>(完)