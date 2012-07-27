〔中国债市〕人民币利率互换随外围上涨,下周继续关注PMI等经济数据

路透上海7月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周五续涨,且涨幅较上日略扩.因欧洲央行誓言保护欧元区等消息减弱市场避险情绪,境内IRS成交主要受海外升势带动,而将七天回购下行影响化于无形.

不过交易员指出,目前欧洲形势的变化尚不足以改变市场的整体方向预期,下周除继续看银行间市场流动性变化外,即将公布的官方PMI等数据亦值得关注.

北京一银行交易员称,境内IRS今日涨幅约2-3个基点(bp)."今天(海外IRS)市场上行,所以对国内也有些影响."

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170]

交易员并指出,单一上述消息还不足以看出对IRS产生什么方向性变化,因此下周还是以关注资金面变化和数据为主.

受中国央行持续逆回购支撑信心,今日银行间资金市场七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率跌逾20bp;数据方面,8月1日(下周三)将有中国官方PMI等公布.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.7925/2.9050 2.5175/2.6075 2.5450/2.6367 2.6633/2.7617 2.6775/2.8900

周四 2.7800/2.9000 2.4975/2.5875 2.5167/2.6083 2.6400/2.7383 2.6675/2.8775

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变动 +0.0125/+0.0050 +0.0200/+0.0200 +0.0283/+0.0284 +0.0233/+0.0234 +0.0100/+0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)