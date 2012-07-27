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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 20:37 BJT

〔表格〕美国第二季GDP环比年率初值为增长1.5%,与预估一致

路透7月27日电---美国商务部周五公布:

* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%(预估为增长1.5%),第一季为增长2.0%

* 美国第二季GDP隐性平减指数初值为增长1.5%(预估为增长1.6%),第一季为增长2.2%

* 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数增长0.7%(预估为增长0.8%),第一季为增长2.5%

* 美国第二季最终销售增长1.2%(预估为增1.4%),第一季为成长2.4%

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