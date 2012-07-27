〔中国票据市场〕转贴利率本周上涨,缺存款银行压缩信贷规模大力出票

路透上海7月27日电---中国票据市场转贴利率本周上行明显,月末考核渐行渐近,存款有压力的银行纷纷压缩信贷额度,导致票市整体抛盘偏重,引导转贴利率上攻.

交易员预计,转贴利率月末翘尾属于短暂情况,随着收缩后,相关银行贷款规模达到要求,下个月初票据买盘自然会重新出现,目前资金利率与转贴利率之间利差仍能吸引机构介入.

"本周三、周四转贴利率上升的非常快,很多银行都在压(信贷)规模,但压过一轮之后,还会根据实际情况调整,如果压多了,买盘还会再出来,毕竟现在转贴利率还是挺高的."山东一银行交易员称.

在银行间同业拆放市场,三个月ShiborSHICNY3MD=报3.7593%,6个月ShiborSHICNY6MD=报4.1745%.

在中国银行间市场,大型银行资金状况相对平稳,整体资金供给较为充裕.交易员表示,下周虽将月末,但预计央行会密切关注市场需求适时出手稳定市场,因此短期内流动性料不致太过紧张.[ID:nSB1691722]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9982/4.7355 5.2291/4.8895 6.2100/5.6913

上周五 4.8773/4.4600 5.0995/4.7885 6.1680/5.6095

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变动 +12.09/+27.55 +12.96/+10.1 +4.20/+8.18

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走高**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3343%,高于上日4.3255%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.5427/2.4777 2.5752/2.5102

周四 2.5407/2.4727 2.5682/2.4992

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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