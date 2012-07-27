《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月23日-27日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周探底回稳,欧债危机疑虑再升温打压非美货币表现,人民币中 间价前半周连续跳低,市场对人民币贬值预期有所强化,但随着即期汇价接近6.40心理关口,大 行突现集体抛汇,或体现央行维稳意图,而随着欧元触底反弹,人民币亦小幅回升,但中间价跟 涨幅度不足,显示人民币汇价的弱势格局未改.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行以连续五周的逆回购操作助缓流动性,令一直苦等降准的机构略感失望.随着 三季度首个月末将至,若资金面未能走宽,下周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针 对性的调节和稳定资金市场利率. 业内人士并称,对长期资金面的不乐观,以及经济稳增长的需要,令市场继续降准的预期仍在. 不过央行可能还需要继续观望外围环境变化,以及观察此前政策效果决定下一步出手时机,因 此机构对具体时点猜测兴趣较前期减弱,多转向淡定等待.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率呈现震荡格局.虽然央行滚动逆回购操作,但当前资金成本仍偏 高抑制债市表现,同时考虑基本面真空,短期流动性前景仍不明朗,多空双方力量均不突出.交 易人士预计,在下月各项宏观数据公布前,投资者对数据的预期和看法,或有机会带动债市走 出胶着走势.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周上行明显,月末考核渐行渐近,存款有压力的银行纷纷压缩信贷额度, 导致票市整体抛盘偏重,引导转贴利率上攻.转贴利率月末翘尾属于短暂情况,随着收缩后, 相关银行贷款规模达到要求,下个月初票据买盘自然会重新出现,目前资金利率与转贴利率之 间利差仍能吸引机构介入.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计跌1.84%,为连续第六周下跌.在降准迟迟未能兑现,资金面总体仍未 宽松,及整体经济未见明显好转情况下,股市人气持续低迷,大盘上行乏力,后市或仍将继续下 探.[.SSCN] 期市: --沪铜当周走低,欧债危机再现恶化迹象,加之全球经济表现不振,打压市场对金融需求的预 期,铜价持续承压,不过欧洲央行总裁发表将扞卫欧元的讲话后,铜价从低位有所反弹,沪铜主 要合约SCFc3周五收报54,960元,较上周五跌1,030元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周一路上扬.周初金价因市场预期美国和欧盟将采取新举措刺激经济成长而坚 挺,周四欧洲央行总裁誓言维护欧元区完整后,激励黄金价格进一步上涨.国内主要现货金品 种XAU9995=SGEX周五尾盘报331.85元,较上周升5.87元;期金主要合约SHAUZ2收报335.30 元,较上周涨7.8元.(完) --整理 边竞/康熙泽/尹嫄婷/林琦/刘昕/曹巍浩; 审校 林高丽