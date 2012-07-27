《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国航空 100 20 9 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1
工业集团 兴业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*宁沪高速 10 10 12 8/1簿记建档 建设银行 AAA 8/2 8/3
(600377.SS)
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*辽通化工 20 10 12 8/3簿记建档 中国银行 AA+ 8/6 8/7
(000059.SZ) 民生银行
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福建建工集团 8 5 12 7/30簿记建档 建设银行 AA- 7/31 8/1
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伊犁农四师国 4 4 12 7/31簿记建档 兴业银行 AA 8/1 8/2
有资产投资公司
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安徽省外经 7 4 12 8/1簿记建档 兴业银行 AA- 8/2 8/3
建设集团
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模塑科技 3.5 2 12 8/2簿记建档 上海银行 A+ 8/3 8/6
(000700.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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太原煤炭 8.5 8.5 5 7/30簿记建档 交通银行 AA 8/1 8/2
气化集团
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青海交投 15 5 7 7/31簿记建档 招商银行 AA 8/2 8/3
15 5 5
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江苏洋河集团 20 8 5 8/1簿记建档 兴业银行 AA+ 8/2 8/3
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淮南矿业集团 9 9 5 8/1簿记建档 民生银行 AAA 8/2 8/3
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长江三峡集团 300 50 5 8/2簿记建档 农业银行 AAA 8/3 8/6
中信证券
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洛阳钼业 20 20 5 8/2簿记建档 中国银行 AA+ 8/3 8/6
(3993.HK) 工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曹巍浩