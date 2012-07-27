〔路透基点〕祥光铜业1.5亿美元两年期定期贷款案启动--RLPC

路透香港7月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,主办行兼唯一额度分配行--法国巴黎银行中国分行今日启动祥光铜业的1.5亿美元两年期定期贷款.

贷款利率为较三个月Libor加码500个基点.银行受邀以三个档次参贷:

承贷3,000万美元或以上的银行,可获主办行头衔,并取得60个基点的先付费用.

承贷2,000-3,000万美元的银行,可获协办银行头衔,并取得50个基点的先付费用.

承贷1,000-2,000万美元的银行,可获承办银行头衔,并取得40个基点的先付费用.

这笔贷款以应收账款担保,将从第三个月起按季度等额偿还,分八次还清.平均年期为1.125年.

实地考察时间定在8月7日.回复截至日期为9月7日.

根据祥光铜业网站,该公司位于山东省聊城,是一家民营炼厂,电解铜年产量达到40万吨.(完)