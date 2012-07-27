〔中国金融〕下半年加强房地产信托风控,优先办理首套房按揭贷款--银监会

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京7月27日电---中国银监会主席尚福林表示,严格控制过热地区和高负债房地产企业贷款规模,下半年要继续强化房地产贷款风险防控,加强房地产信托风险管理.
周五刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话,下半年要积极支持保障房等合理住房信贷需求,重点支持以省级平台为主开展的公租房、廉租房、棚改房等三类保障房建设,支持中低价位、中小套型普通商品房建设,优先办理居民家庭首套真实自住购房按揭贷款.
数据显示,截至6月末,保障性安居工程贷款余额5,813亿元人民币,同比增长54.3%,比各项贷款平均增速高38.4个百分点.
"严禁银行从业人员充当资金中介或直接参与民间借贷,严防信贷资金通过各种途径流入民间借贷市场."尚福林并称.
此外,尚福林并强调,要多渠道拓宽银行资本补充来源,优化资产结构,控制风险资产规模;着力加快差异化战略转型,全面加强风险定价能力建设.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================