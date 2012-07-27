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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 18:53 BJT

〔中国金融〕下半年加强房地产信托风控,优先办理首套房按揭贷款--银监会

路透北京7月27日电---中国银监会主席尚福林表示,严格控制过热地区和高负债房地产企业贷款规模,下半年要继续强化房地产贷款风险防控,加强房地产信托风险管理.

周五刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话,下半年要积极支持保障房等合理住房信贷需求,重点支持以省级平台为主开展的公租房、廉租房、棚改房等三类保障房建设,支持中低价位、中小套型普通商品房建设,优先办理居民家庭首套真实自住购房按揭贷款.

数据显示,截至6月末,保障性安居工程贷款余额5,813亿元人民币,同比增长54.3%,比各项贷款平均增速高38.4个百分点.

"严禁银行从业人员充当资金中介或直接参与民间借贷,严防信贷资金通过各种途径流入民间借贷市场."尚福林并称.

此外,尚福林并强调,要多渠道拓宽银行资本补充来源,优化资产结构,控制风险资产规模;着力加快差异化战略转型,全面加强风险定价能力建设.(完)

更多详情,请点选中国银监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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