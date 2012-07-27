〔国际油市〕高含硫柴油升水涨至八个月最高,因印尼需求增长

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透新加坡7月27日电---高含硫量柴油升水周五涨至逾八个月来最高,因印尼需求开始增长.
含硫量0.5%的指标柴油现货升水涨0.06美元,每桶较新加坡报价高0.86美元,路透数据显示为11月22日以来最高,当时曾达到1美元.
交易商称,印尼国有公司Pertamina[PERTM.UL]旗下的贸易公司Petral在现货市场寻求153万桶8月交货的柴油和航煤.
他们认为该公司很可能为8月穆斯林斋月出行激增储备库存.
"印尼人将自首都乘坐汽车返回家乡,由于汽车使用柴油,Pertamina很可能在做储备,"一位熟悉印尼市场的消息人士表示.
交易商称,Patra Niaga也在寻求至少36万桶柴油,交货时间在8-12月之间.
这两起标购料将支撑高含硫柴油的价格.
此外,中航油(CNAO.SI)在每月例行标购中也要购买多达140万桶的航煤,交货时间在8月和9月.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.21 1.67 1.40 119.54
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.59 1.93 1.63 118.66
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.83 2.32 1.94 119.51
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.63 1.87 1.55 120.76
8月柴油互换 GOSGSWMc1 119.81 1.91 1.62 117.90
9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.03 1.73 1.47 117.30 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================