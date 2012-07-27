〔国际油市〕高含硫柴油升水涨至八个月最高,因印尼需求增长

路透新加坡7月27日电---高含硫量柴油升水周五涨至逾八个月来最高,因印尼需求开始增长.

含硫量0.5%的指标柴油现货升水涨0.06美元,每桶较新加坡报价高0.86美元,路透数据显示为11月22日以来最高,当时曾达到1美元.

交易商称,印尼国有公司Pertamina[PERTM.UL]旗下的贸易公司Petral在现货市场寻求153万桶8月交货的柴油和航煤.

他们认为该公司很可能为8月穆斯林斋月出行激增储备库存.

"印尼人将自首都乘坐汽车返回家乡,由于汽车使用柴油,Pertamina很可能在做储备,"一位熟悉印尼市场的消息人士表示.

交易商称,Patra Niaga也在寻求至少36万桶柴油,交货时间在8-12月之间.

这两起标购料将支撑高含硫柴油的价格.

此外,中航油(CNAO.SI)在每月例行标购中也要购买多达140万桶的航煤,交货时间在8月和9月.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.21 1.67 1.40 119.54

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.59 1.93 1.63 118.66

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.83 2.32 1.94 119.51

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.63 1.87 1.55 120.76

8月柴油互换 GOSGSWMc1 119.81 1.91 1.62 117.90

9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.03 1.73 1.47 117.30 (完)