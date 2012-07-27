版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 19:05 BJT

〔亚洲橡胶〕7月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 220.3 54 216.1 1

* 9月 224.6 47 222.8 13

*10月 228.0 98 226.8 19

*11月 231.0 418 229.8 120

*12月 233.2 2306 231.5 666

* 1月 235.0 4105 233.5 962

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐