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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 19:13 BJT

〔欧洲政经〕德财长称乐见ECB总裁德拉吉有关竭力保卫欧元的承诺

路透柏林7月27日电---德国财政部长朔伊布勒周五表示:

* 乐见欧洲央行(ECB)总裁德拉吉有关竭力保卫欧元的承诺

* 爱尔兰重返资本市场表明其已成功赢回投资者的信任

* 很高兴看到西班牙的银行业巩固计划与财政举措

* 意大利已采取果断措施整顿预算,在改革上取得了一些进展.(完)

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