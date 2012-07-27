〔路透调查〕围绕伊朗的紧张情势料令2013年油价保持在100美元上方

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现

路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。