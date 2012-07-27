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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 19:13 BJT

〔路透调查〕围绕伊朗的紧张情势料令2013年油价保持在100美元上方

路透7月26日电---一项路透调查显示:

* 布兰特原油2013年均价将为每桶106.50美元,高于6月调查时每桶105.10美元的预估

* 美国原油2013年均价将为每桶98.90美元,高于6月调查时每桶96.60美元的预估.(完)

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