〔东南亚股市〕多数走高,印尼和菲律宾股市领涨

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透曼谷7月27日电---多数东南亚股市周五收高,大盘股和银行股率领印尼和菲律宾股市升至一周收盘高位.
印尼股市.JKSE上涨1.98%,本周微升0.07%.菲律宾股市.PSI则收高1.3%,本周上涨0.17%.
泰国股市.SETI小升0.4%,扳回一部分周四的跌幅.本周泰国股市下跌2.5%,表现为地区股市最差,也是其十周以来最大跌幅.
1103GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2998.49 -6.08 -0.20 +13.31 2646.35
马来西亚 .KLSE 1624.94 1.03 +0.06 +6.15 1530.73
泰国 .SETI 1178.01 5.09 +0.43 +14.89 1025.32
印尼 .JKSE 4084.21 79.44 +1.98 +6.86 3821.99
菲律宾 .PSI 5219.55 66.99 +1.30 +19.39 4371.96
越南 .VNI 413.16 -1.64 -0.40 +17.53 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================