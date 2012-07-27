版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 19:08 BJT

〔东南亚股市〕多数走高,印尼和菲律宾股市领涨

路透曼谷7月27日电---多数东南亚股市周五收高,大盘股和银行股率领印尼和菲律宾股市升至一周收盘高位.

印尼股市.JKSE上涨1.98%,本周微升0.07%.菲律宾股市.PSI则收高1.3%,本周上涨0.17%.

泰国股市.SETI小升0.4%,扳回一部分周四的跌幅.本周泰国股市下跌2.5%,表现为地区股市最差,也是其十周以来最大跌幅.

1103GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2998.49 -6.08 -0.20 +13.31 2646.35

马来西亚 .KLSE 1624.94 1.03 +0.06 +6.15 1530.73

泰国 .SETI 1178.01 5.09 +0.43 +14.89 1025.32

印尼 .JKSE 4084.21 79.44 +1.98 +6.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5219.55 66.99 +1.30 +19.39 4371.96

越南 .VNI 413.16 -1.64 -0.40 +17.53 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐