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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 20:11 BJT

《独家新闻》希腊第二次债务重组可能令欧洲央行蒙受损失--官员

路透布鲁塞尔7月27日电---欧洲官员周五表示:

* 欧元区正在检视削减希腊债务的选项,该选项下欧元区的央行可能承受30%的债务减记

* 对希腊欠欧元区的官方债务总额进行减记,可使其债务负担削减700亿至1,000亿欧元

* 在希腊债务上所受损失可能会要求欧元区数家央行重组资本.(完)

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