〔德国数据〕德国7月CPI初值较上月升0.4%,较上年同期升1.7%

路透柏林7月27日电---德国周五公布的数据显示,7月消费者物价指数(CPI)初值较上年同期增长1.7%,仍位于18个月低位,该数据连续第三个月低于欧洲央行2%的物价稳定分水岭.

该数值与路透调查走访的36位分析师的普遍预估一致,分析师预计通胀率将持稳.这将给予欧洲央行进一步降息的空间.欧洲央行的欧元区整体通胀目标是接近但低于2%.