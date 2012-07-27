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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 20:43 BJT

〔欧洲政经〕西班牙副首相称不会有任何针对西班牙的全面援助

路透马德里7月27日电---西班牙副首相称不会有任何针对西班牙的全面援助,这不是一个选项,并称政府认为全面救助是不可能的.(完)

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