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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 20:59 BJT

〔表格〕美国2011年GDP增速从1.7%上修至1.8%,2010年GDP增速下修至2.4%

路透7月27日电---美国商务部周五公布了2011年和2010年实质国内生产总值(GDP)修正数据.其中2011年GDP增长率从1.7%修正为1.8%,2010年GDP增长率从3.0%修正为2.4%.

以下为具体数据(单位:增长百分比)

---------------实质GDP----------------

2011年 前值 2010年 前值 2009年 前值

1.8 1.7 2.4 3.0 -3.1 -3.5

Q1 (前值) Q2 (前值) Q3 (前值) Q4 (前值)

2011年 0.1 0.4 2.5 1.3 1.3 1.8 4.1 3.0

2010年 2.3 3.9 2.2 3.8 2.6 2.5 2.4 2.3

2009年 -5.3 -6.7 -0.3 -0.7 1.4 1.7 4.0 3.8 .(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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