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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 21:03 BJT

《即时观点》美国第二季GDP环比年率初值为增长1.5%,符合市场预期

路透纽约7月27日电---美国第二季经济增长放缓,一如市场预期,因消费者支出增速为一年来最慢.这甚至可能增加美国联邦储备理事会(美联储,FED)向经济注入更多资金的可能性.

分析师评论:

RBS SECURITIES外汇策略师BRIAN KIM:

根据这个数据,美国经济的前景看起来颇具挑战.国内生产总值(GDP)数据的修正幅度相对较小.整体而言,这份报告并没有改变美联储将再实施一轮量化宽松的基本预期.

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