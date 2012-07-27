〔国际油市〕燃料油现货升水小涨,中国买需逐渐浮现

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透新加坡7月27日电---亚洲燃料油现货升水周五上涨,交易商称看到中国需求出现一些增长.
根据路透的计算显示,180-cst燃料油价差为每吨3.38美元,较上日亚洲收盘上涨0.13美元.
"我已经开始增加船货的购买量,过去几周买入近20万吨,"一名位于中国的交易商表示."这完全取决于你对市场的判断,我认为市场已经触底,决定该出手买入."
交易商称,台湾台塑供应1.2万吨的低硫燃料油,可于8月1-31日在高雄港装货.
台塑此前已经提供了3.5万吨高含硫量燃料油,可以在8月初从麦寮港装货.日本贸易公司PetroSummit是最终的买家.
交易商称,8月至少有400万吨燃料油预计会运到亚洲,较7月的到货量激增约120万吨.
"这肯定会对价差和炼油利润率产生一些影响,"一名位于新加坡的交易商表示.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 641.50 8.90 1.41 632.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 630.35 8.75 1.41 621.60
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 11.00 1.76 625.00
380CST船用燃料油升水 5.65 2.25 66.18 3.40
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.38 0.13 4.00 3.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.88 0.13 3.47 3.75 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================