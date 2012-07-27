〔国际油市〕燃料油现货升水小涨,中国买需逐渐浮现

路透新加坡7月27日电---亚洲燃料油现货升水周五上涨,交易商称看到中国需求出现一些增长.

根据路透的计算显示,180-cst燃料油价差为每吨3.38美元,较上日亚洲收盘上涨0.13美元.

"我已经开始增加船货的购买量,过去几周买入近20万吨,"一名位于中国的交易商表示."这完全取决于你对市场的判断,我认为市场已经触底,决定该出手买入."

交易商称,台湾台塑供应1.2万吨的低硫燃料油,可于8月1-31日在高雄港装货.

台塑此前已经提供了3.5万吨高含硫量燃料油,可以在8月初从麦寮港装货.日本贸易公司PetroSummit是最终的买家.

交易商称,8月至少有400万吨燃料油预计会运到亚洲,较7月的到货量激增约120万吨.

"这肯定会对价差和炼油利润率产生一些影响,"一名位于新加坡的交易商表示.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 641.50 8.90 1.41 632.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 630.35 8.75 1.41 621.60

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 11.00 1.76 625.00

380CST船用燃料油升水 5.65 2.25 66.18 3.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.38 0.13 4.00 3.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.88 0.13 3.47 3.75 (完)