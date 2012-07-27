〔国际油市〕亚洲石脑油价格收在两日高位,裂解价差降至一个月低点

路透新加坡7月27日电---亚洲石脑油价格周五收在两日高位每吨841.50美元,但裂解价差大跌19%,触及一个月低点,因鉴于石化利润不佳与石脑油价格走高,买家推迟了购买.

石脑油裂解价差报每吨49.28美元,为6月27日触及42.47美元以来的最低.

"这周相当淡静,基本没有韩国买家出手.既然后市石脑油供应预期会增加,而现在并不急需,有人在等待更好的购买时机."一交易员称.

印度8月石脑油出口可能达到约75万吨,较前月增加近20%.

布兰特原油价格居高,压缩了石化产品利润空间,需求低迷使厂商们无法对塑料制品提价.

汽油裂解价差跌至一周半低点每桶9.48美元,受布兰特原油涨势影响,不过新加坡现货窗口的买家数量继续超过卖家.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 841.50 1.50 0.18 840.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 91.23 0.17 0.19 91.06

97号现货汽油GL97-SIN 120.68 2.48 2.10 118.20

95号现货汽油GL95-SIN 118.00 1.80 1.55 116.20

92号现货汽油GL92-SIN 115.11 1.11 0.97 114.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.48 -0.64 -6.32 10.12 (完)