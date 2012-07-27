〔国际油市〕亚洲石脑油价格收在两日高位,裂解价差降至一个月低点

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透新加坡7月27日电---亚洲石脑油价格周五收在两日高位每吨841.50美元,但裂解价差大跌19%,触及一个月低点,因鉴于石化利润不佳与石脑油价格走高,买家推迟了购买.
石脑油裂解价差报每吨49.28美元,为6月27日触及42.47美元以来的最低.
"这周相当淡静,基本没有韩国买家出手.既然后市石脑油供应预期会增加,而现在并不急需,有人在等待更好的购买时机."一交易员称.
印度8月石脑油出口可能达到约75万吨,较前月增加近20%.
布兰特原油价格居高,压缩了石化产品利润空间,需求低迷使厂商们无法对塑料制品提价.
汽油裂解价差跌至一周半低点每桶9.48美元,受布兰特原油涨势影响,不过新加坡现货窗口的买家数量继续超过卖家.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 841.50 1.50 0.18 840.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 91.23 0.17 0.19 91.06
97号现货汽油GL97-SIN 120.68 2.48 2.10 118.20
95号现货汽油GL95-SIN 118.00 1.80 1.55 116.20
92号现货汽油GL92-SIN 115.11 1.11 0.97 114.00
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.48 -0.64 -6.32 10.12 (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================